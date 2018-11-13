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Курокрада задержали на проходной птицефабрики

13.11.2018 10:56 0 395
Курокрада задержали на проходной птицефабрики

Работник одной из птицефабрик в Дзержинском районе пытался вынести с предприятия около 40 килограммов мяса птицы, сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба калужского областного УМВД.

Мужчина расфасовал курятину в два полиэтиленовых мешка и загрузил в личный автомобиль, припаркованный на территории птицефабрики.

Увезти добычу ему не удалось: на выезде работника задержала охрана на КПП.


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