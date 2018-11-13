Слишком быстрый водитель догнал КIА

13.11.2018 10:06 733

В понедельник, 12 ноября, две иномарки столкнулись в Калуге на Грабцевском шоссе.

По предварительным данным отдела пропаганды калужского областного УГИБДД, в 14:22 водитель «Рено» ехал на скорости, которая не позволяла полностью контролировать свою машину, и в результате «догнал» ехавшую впереди «Киа».

Управлявшая КIА женщина получила травмы.