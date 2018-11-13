Минприроды проигнорировало вонючий пруд

Жалоба на загрязнение пруда рядом с рекой Брынь осталась без внимания специалистов регионального министерства природных ресурсов и экологии, сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.
В жалобе говорилось, что пруд наполовину спущен, акватория усеяна дохлой рыбой, что может привести к экологической катастрофе. Но экологи на место не поехали. А отписались, что водоем коммерческий и организацию могут наказать.
За невнимание к обращению жителя заместителя министра оштрафовали. На сколько именно, не сообщают, но максимальный штраф за такое нарушение - 10 тысяч рублей.
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