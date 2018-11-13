Минприроды проигнорировало вонючий пруд

13.11.2018 10:56 562

Жалоба на загрязнение пруда рядом с рекой Брынь осталась без внимания специалистов регионального министерства природных ресурсов и экологии, сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

В жалобе говорилось, что пруд наполовину спущен, акватория усеяна дохлой рыбой, что может привести к экологической катастрофе. Но экологи на место не поехали. А отписались, что водоем коммерческий и организацию могут наказать.

За невнимание к обращению жителя заместителя министра оштрафовали. На сколько именно, не сообщают, но максимальный штраф за такое нарушение - 10 тысяч рублей.