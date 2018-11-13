Водоканал заставили привести в порядок водопровод в Жилетово

13.11.2018 09:47 205

Только после обращения в суд начались работы по капитальному ремонту водопровода в деревне Жилетово Дзержинского района, сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

На отключение воды жители деревни жаловались неоднократно. Давление в системе было низкое, воды не хватало, особенно - летом. Обращения в ГЖИ не помогали. Был составлен иск в суд.

Ремонтировать сети водоканал начал, не дожидаясь решения, уже во время слушаний по делу. В итоге насосную станцию уже реконструировали, количество резервуаров с чистой водой увеличили до необходимого.

Новая сеть опрессована, промыта, обеззаражена и заполнена водой.