Мошенники обманули старушку на 130 тысяч

13.11.2018 09:26 281

Переписчики купюр украли деньги у 80-летней бабушки, сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба калужского областного УМВД.

Две незнакомки пришли к старушке, заявили, что грядет массовый обмен денег и попросили принести всю наличность, чтобы переписать номера. Наивная бабушка принесла все сбережения.

После ухода непрошеных гостей пенсионерка недосчиталась 80 тысяч рублей.