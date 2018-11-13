Юноша нашел наркотики и возил их с собой

13.11.2018 08:00 580

22-летнего жителя Калужской области признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств, сообщила в понедельник, 12 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Молодой мужчина нашел сверток с дурманом весом 1,7 гр. под камнем в Козельске. Наркотик юноша хранил при себе и возил в машине. Зачем он это делал, пресс-служба не поясняет.

Зелье изъяли инспекторы ГИБДД при досмотре машины.

Молодой человек признал вину, раскаялся и в итоге получил три с половиной года в колонии общего режима.