Юноша нашел наркотики и возил их с собой

22-летнего жителя Калужской области признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств, сообщила в понедельник, 12 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.
Молодой мужчина нашел сверток с дурманом весом 1,7 гр. под камнем в Козельске. Наркотик юноша хранил при себе и возил в машине. Зачем он это делал, пресс-служба не поясняет.
Зелье изъяли инспекторы ГИБДД при досмотре машины.
Молодой человек признал вину, раскаялся и в итоге получил три с половиной года в колонии общего режима.
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