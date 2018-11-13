Три надувные лодки порвались на калужских реках за ноябрь

13.11.2018 06:58 478

С начала ноября на реках Калужской области произошли три ЧП с надувными лодками, сообщила в понедельник, 12 ноября, пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Два случая зафиксированы на Протве в селе Высокиничи Жуковского района и селе Спас-Загорье Малоярославецкого района, третий произошел на Оке в районе деревни Гурьево Тарусского района.

На Оке надувная лодка налетела на затопленный плетень. Что произошло на Протве, спасатели не уточняют.

Во всех случаях рыбакам удалось самим добраться до берега.