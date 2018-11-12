Пешеходный переход в Обнинске откроют после монтажа освещения

12.11.2018 21:00 167

Пешеходный переход в Обнинске на проспекте Маркса у магазина «Маргарита» не откроют пока не будет сделано освещение, сообщила в понедельник, 12 ноября, пресс-служба администрации наукограда.

В городе ждут светильники, которые заказаны специально для этой территории. Их монтаж планируется на 15-16 ноября. Только после этого переход откроют.

- Открывать движение по неосвещенному пешеходному переходу ранее небезопасно для участников дорожного движения, - уверяет пресс-служба.