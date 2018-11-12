Мужчина вышел из душа и обнаружил в доме вора

12.11.2018 18:32 297

Житель Обнинска вышел из душа в своей квартире и обнаружил в доме незнакомца, сообщила в понедельник, 12 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина успел сфотографировать нарушителя до того как тот сбежал. Ручка двери и замок в квартире были сломаны.

Полицейские по «горячим следам» задержали неудачливого вора. Им оказался судимый за неуплату алиментов 46-летний житель Подмосковья. Хозяин квартиры его опознал.

Мужчину будут судить за покушение на кражу. Полицейские проверяют его причастность к подобным делам.