Три мины нашли и обезвредили в Калужской области

12.11.2018 19:00 116

Три минометные мины калибром 82 мм нашли в понедельник, 12 ноября, под деревней Малиновка Медынского района.

Взрывоопасные предметы пролежали там со времен Великой Отечественной войны. Мины обезвредили, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Спасатели напоминают, что найденные взрывоопасные предметы нельзя трогать, разбирать, поджигать, бить и т. д. Их надо огородить и вызвать специалистов.