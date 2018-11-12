Дом в центре Калуги больше суток будет без света

12.11.2018 18:00 168

Электричество во вторник, 13 ноября, планово отключат всего в одном доме в Калуге зато надолго. Не повезет девятиэтажке на улице Труда 28.

Работы продлятся более суток. Отключат электричество в 10 утра, а подключат только на следующий день, в среду в 13:00, сообщает филиал «Калугаэнерго».