Яглово на сутки останется без воды

12.11.2018 17:35 119

Холодную воду отключат в пригородном калужском селе Яглово во вторник, 13 ноября, с 8:00

Возобновят снабжение только через сутки в среду, 14 ноября, также с 8:00.

Холодное водоснабжение придется отключить из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе в поселке Росва, сообщила пресс-служба «Калугаоблводоканала».

В Яглово готовы автоцистернами подвозить питьевую воду, если будет необходимость.