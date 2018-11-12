Количество простуд активно снижается в области

12.11.2018 14:43 138

Количество заболевших ОРВИ в Калужской области резко снизилось за прошлую неделю на 18,5 — до 4,9 тысяч. На позапрошлой простудились более 5.6 тысяч человек.

Еще активнее снижается заболеваемость в областном центре. За неделю в Калуге заболело только чуть более 2,5 тысяч человек, это на 23,7% меньше, чем за позапрошлую.

С ОРВИ госпитализировали 61 человека.

Гриппа в Калужской области не регистрировали, сообщил областной роспотребнадзор.