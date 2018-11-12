Девять человек пострадали и один погиб в девяти ДТП

12.11.2018 14:21 271

9 серьезных ДТП произошло в Калужской области с пятницы по воскресенье, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В этих авариях пострадали 9 человек, в том числе два подростка, переходившие дорогу. Один человек — взрослый пешеход — погиб на дороге ночью.

Инспекторы зарегистрировали 131 мелкое ДТП. Оштрафовали почти 1,2 тысячи нарушителей, среди которых 32 пьяных водителя, 113 автомобилистов с нечитаемыми знаками, 37 автомобилистов, неправильно перевозивших детей, 159 пешеходов-нарушителей.