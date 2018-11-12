Начинающего наркоторговца приговорили к 9 годам колонии

12.11.2018 13:55 470

26-летнего калужанина признали виновным в попытке сбыть наркотики в Калуге, сообщила в понедельник, 12 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Молодой человек вступил в наркогруппу. Он арендовал офис, в котором фасовал привезенные из Москвы наркотики на более мелкие партии, которые потом распространял с помощью закладок. 13 февраля он разложил по городу 150 свертков с дурманом, после чего его взяли полицейские. В офисе у наркоторговца нашли порядка 3 кг отравы.

Молодой человек полностью признал вину и получил 9 лет колонии строго режима.