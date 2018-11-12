Инвалиду в колонии не давали нормально передвигаться

12.11.2018 13:43 386

Инвалид третьей группы попал в колонию общего режима в Калужской области, сообщила в понедельник, 12 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчине, чтобы ходить, нужна была трость, но ее не выдали сразу и найти подходящую не пытались.

Средство реабилитации инвалид получил только после вмешательства прокуратуры.