Пешеход попал под колеса машины в темноте и погиб

12.11.2018 11:38 388

В субботу, 10 ноября, 50-летний мужчина попал под колеса иномарки на 85-м километре дороги «Брянск-Людиново-Киров».

По предварительным данным, пешеход шел по проезжей части, хотя у дороги была обочина, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. При этом у мужчины не было предметов с световозвращающими элементами. В результате мужчину сбил водитель на «Шкоде».

Пешеход погиб.