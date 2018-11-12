Женщина сбила ребенка чужой машиной на «зебре»

12.11.2018 10:51 866

В субботу, 10 ноября, 15-летняя девочка попала под машину на пешеходном переходе на окраине Малоярославца.

В 13:30 ребенок переходил трассу А-130 по «зебре». Водитель на автомобиле «Рено» затормозил, чтобы пропустить пешехода, а ехавшая за ним автоледи не успела остановиться и врезалась в легковушку. Иномарка по инерции сбила подростка, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Ребенок получил травмы.