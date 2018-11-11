Вороватый гость вынес ноутбук из квартиры хозяина

Житель Обнинска заявил в полицию о краже ноутбука из своей квартиры.
Вскоре стражи порядка задержали похитителя, им оказался знакомый потерпевшего. Нанеся дружеский визит заявителю, мужчина прихватил дорогой гаджет перед уходом.
Украденный компьютер возвращен владельцу, а против вороватого гостя возбуждено уголовное дело за кражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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