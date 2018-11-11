В Малоярославце сгорел «Форд»

11.11.2018 09:24 277

Сегодня, 11 ноября, около 6 утра спасатели МЧС Малоярославца получили сообщение о возгорании.

На улице Кутузова горел автомобиль «Форд». Силами четырех человек и одной пожарной машины огонь потушили. К счастью, никто не пострадал.

Причины возгорания будет выяснять инспектор ГПН, сообщает пресс-служба Управления регионального МЧС.