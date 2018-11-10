За ложный вызов спецслужб полагается реальное наказание

10.11.2018 19:16 154

Телефоны спасательных служб 101 и 112 часто становятся инструментом для баловства.

Несознательные граждане совершают вызовы оперативных служб, которые обязаны реагировать на любое сообщение, ведь никто не дает стопроцентной гарантии, что оно ложное. Только приехав на вызов и потратив время и ресурсы, спасатели могут разобраться в ситуации.

ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает граждан об ответственности за подобные шалости. Так ложный вызов спасателей, медиков и полиции обойдется шутнику в 1500 рублей административного штрафа, а неподтвердившееся сообщение о теракте предусматривает уголовную ответственность или штраф до 200 000 рублей.