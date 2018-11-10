Покатушки на чужом автомобиле могут стоить угонщику пяти лет тюрьмы

10.11.2018 09:47 85

Житель Кирова заявил в полицию об угоне своего автомобиля ВАЗ-21099, указав, что в похищении машины подозревает своего приятеля.

Накануне потерпевший выпивал у него в гостях. Вечером хозяин предложил гостю вызвать такси, пообещав утром пригнать его машину, припаркованную у дома. На том и порешили: автовладелец, отдав другу ключи, отправился домой, а приятель тут же сел в доверенную ему «Ладу» и уехал. Автопрогулка, правда, была недолгой, так как быстро закончился бензин.

Похищенный автомобиль полицейские обнаружили на одной из улиц города и завели уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством, сообщает МОМВД России «Кировский». Приятелю-обманщику грозит до пяти лет тюрьмы.