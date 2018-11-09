Жителям Обнинска предлагают обсудить новую маршрутную сеть

09.11.2018 18:26 21

Проект оптимизированной маршрутной сети наукограда размещен на сайте администрации, сообщило в пятницу, 9 ноября, ведомство на своей официальной странице.

В проекте 9 маршрутов. Изучить их можно по ссылке: http://www.admobninsk.ru/obninsk/economic-development/market/transport/route/?fbclid=IwAR35MAtioE7PWhF8OxVuKIq2stK0mnpJYgCKg130913z5e-Z0MibygX7_Kk

Жителей Обнинска призывают отправлять вопросы и предложения по электронной почте и по телефону. Все сообщения передадут разработчику.

Сроки в которые можно покритиковать новые маршруты не указаны.