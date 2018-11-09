Обнинские пловцы взяли два «золота»

09.11.2018 18:17 37

Два обнинских пловца победили на чемпионате России в Казани, сообщила в пятницу, 9 ноября, пресс-служба администрации наукограда.

Анастасия Фесикова выиграла финальный заплыв на спине на дистанции 100 м с результатом 57,44 сек.

Михаил Вековищев стал чемпионом России на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1 мин. 42,52 сек.