БАДы неправильно хранили в Сухиничах

12.11.2018 08:00 310

Проверка на днях вскрыла нарушения при хранении товара в одной из аптек в Сухиничах.

В торговой точке не соблюдались специальные условия хранения биологически активных добавок, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Что конкретно было нарушено и как это повлияло на качество товара, не уточняется.

Директор аптеки оштрафована.