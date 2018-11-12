Добровольцы с начала года спасли 6 человек

12.11.2018 06:51 192

Добровольные пожарные Калужской области с начала года участвовали в тушении 112 пожаров. 19 из них они потушили самостоятельно.

Волонтерам удалось спасти 6 человек и материальных ценности примерно на 79 миллионов рублей.

В Калужской области сейчас 13 643 добровольных пожарных. У них почти 400 специальных машин.