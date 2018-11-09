Фестиваль народной музыки собрал более 160 исполнителей в Обнинске

09.11.2018 17:40 70

Всероссийский фестиваль-конкурс народной музыки «Играй, рожок!» стартовал в Обнинске в четверг, 8 ноября.

В нем принимают участие более 160 человек из республики Адыгея, городов Белгорода, Вологды, Рязани, Пскова, Обнинска, Калуги, Москвы и Московской области, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

В номинации «Взрослые ансамбли» соревнуются 6 коллективов, в номинации «детские ансамбли» - 10.

Фестиваль будет проходить в городском доме культуры до субботы, 10 ноября.