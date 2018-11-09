Продуктовый грузовик сбил пешехода в центре Калуги

09.11.2018 17:05 267

Мини-грузовик «Хендай» сбил пешехода в пятницу, 9 ноября.

ДТП произошло в 14:39 на калужской площади Победы. В результате пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Судя по фотографиям с места, минигрузовик приехал для разгрузки продуктов к одному из супермаркетов. Он заехал на тротуар. Вероятно, двигаясь задним ходом, водитель и сбил пешехода.