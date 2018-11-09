Сельской администрации запретили излишне помогать предпринимателям

09.11.2018 16:28 138

Администрация села Гремячево предоставляла слишком много земли предпринимателям, сообщила в пятницу, 9 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Федеральный закон предполагает безвозмездное выделение земли субъектам малого и среднего предпринимательства. Сельская администрация своим актом распространила действие закона и на личные подсобные участки, которые таким образом предоставлять нельзя.

Нарушения устранены.