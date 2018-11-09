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Жителей Сухиничей переселят из аварийного дома по суду

09.11.2018 15:39 1 180
Жителей Сухиничей переселят из аварийного дома по суду

Суд обязал администрацию Сухиничского района выселить жителей рушащегося дома в Сухиничах в благоустроенное помещение, сообщила в пятницу, 9 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Люди уже несколько лет живут в многоквартирном здании, признанном аварийным. Причем один из бедолаг — инвалид первой группы.

У администрации еще есть шанс обжаловать решение суда.


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