Посетитель кафе расстрелял хозяина из травмата

Молодой человек зашел в кафе в Тарусском районе и начал грубить персоналу, сообщила в пятницу, 9 ноября, пресс-служба областного УМВД.
Хозяин кафе сделал гостю замечание, но тот только разозлился и достал травматический пистолет. Владелец заведения пытался скрыться от мужчины в соседней комнате, но тот все равно настиг его на выходе из кафе, выстрелил в него несколько раз и скрылся.
Пострадавший обратился в полицию, сообщив номера машины нападавшего.
Сотрудники ГИБДД получили ориентировку и заметили машину, несущуюся на большой скорости мимо экипажа Началось преследование. Водитель на требования остановится не реагировал, но полицейские перекрыли движение и вынудили нарушителя съехать на обочину.
Оказалось, что 38-летний житель соседнего региона пьян. На него составили административное дело об управлении машиной в нетрезвом состоянии.
За нападение на владельца кафе ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье «хулиганство».
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