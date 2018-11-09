Калужанка чуть не зарезала сожителя во время ссоры

09.11.2018 09:31 303

Жительница Калуги вонзила нож в сожителя, сообщила в пятницу, 9 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина и женщина вместе распивали спиртное в квартире в центре калуге. Они поссорились. Женщина неожиданно взяла кухонный нож и воткнула его в пах любовнику. Пострадавший выжил.

За нанесение увечий ей грозит до 10 лет лишения свободы.