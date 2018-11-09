На дорогах и тротуарах скользко, предупреждает МЧС

09.11.2018 08:18 349

С утра пятницы, 9 ноября, и как минимум до первой половины дня на дорогах и тротуарах области будет скользко. Пресс-служба главного управления МЧС России разослала предупреждение о гололеде и гололедице на дорогах.

Спасатели предупреждают, что на улице надо держаться поручней, быть аккуратными на дорогах. Водителям снизить скорость, пешеходам переходить только в положенных местах.

А лучше без необходимости вообще не покидать дома.