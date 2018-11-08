Сегодня, 8 ноября, около 17 часов в Обнинске иномарка сбила пешехода.
Наезд на человека произошел на 109-м километре трассы М-3 «Украина», сообщает пресс-служба Управления областного МЧС. Виновником аварии стал автомобиль «Форд Мондео».
На помощь пострадавшему пешеходу прибыла бригада медиков, тяжесть полученных им травм уточняется.
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