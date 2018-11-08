В страхе потерять железного коня, алиментщик заплатил 93 000 рублей

08.11.2018 18:15 67

Житель Износковского района накопил 93-х тысячный долг по алиментам.

Первое время папаша исправно выплачивал алименты, но со временем ситуация изменилась, и в дело вступили судебные приставы.

Сначала они арестовали бытовую технику в доме неплательщика. Когда эта мера не впечатлила должника, его предупредили о том, что за руль своего автомобиля он не сможет сесть до погашения всей суммы задолженности.

Страх потерять железного коня вынудил гражданина полностью погасить долги, но несмотря на оплату, ему все же придется отбыть административное наказание в виде исправительных работ, сообщила пресс-служба УФССП по Калужской области.