Калужане обошли москвичей на соревнованиях по плаванию

08.11.2018 17:49 85

В Казани стартовал чемпионат России по плаванию 2018 года на короткой воде, который продлится по 12 ноября.

В соревнованиях принимают участие 849 спортсменов из 60 регионов Российской Федерации. Чемпионат является квалификационным соревнованием для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет 11-16 декабря в Китае.

В первый день соревнований команда Калужской области в составе Сергея Фесикова, Андрея Арбузова, Михаила Вековищева и Антона Волошина одержала победу, опередив ближайших соперников - команду Москвы на 0,13 секунды, сообщает комитет по физической культуре Обнинска.