Жители наукограда жалуются начальнику полиции на тараканов

08.11.2018 17:42 167

Жители Обнинска часто звонят в полицию по необоснованным поводам.

Как признался журналистам портала Obninsk.name начальник ОМВД по городу Обнинску, ложных вызовов очень много. Даже к нему на прием жители наукограда приходят с вопросами, не имеющими никакого отношения к деятельности полиции: просят, к примеру, помочь им вернуть долг или жалуются на тараканов в съемной квартире.

Так как полиция обязана реагировать на все обращения граждан, начальник ОМВД города каждому дает разъяснения, куда нужно обращаться и почему этими вопросами не занимаются правоохранительные органы.