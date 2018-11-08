Калужские полицейские вспомнили погибших коллег

08.11.2018 16:54 134

Сегодня, 8 ноября, органы внутренних дел РФ отмечают День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников.

- Профессия сотрудника полиции - одна из самых опасных в современном мире, - сообщает УМВД области. - Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь.

Так, в этом году при исполнении служебного долга в России погибли 37 полицейских.