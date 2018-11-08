Калужские полицейские вспомнили погибших коллег

Сегодня, 8 ноября, органы внутренних дел РФ отмечают День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников.
- Профессия сотрудника полиции - одна из самых опасных в современном мире, - сообщает УМВД области. - Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь.
Так, в этом году при исполнении служебного долга в России погибли 37 полицейских.
|
В Обнинске иномарка сбила пешехода 08.11.2018 18:49
В страхе потерять железного коня, алиментщик заплатил 93 000 рублей 08.11.2018 18:15
Калужане обошли москвичей на соревнованиях по плаванию 08.11.2018 17:49
Жители наукограда жалуются начальнику полиции на тараканов 08.11.2018 17:42
Калужские пригороды останутся без света 9 и 13 ноября 08.11.2018 16:40
Соревнования по кроссфиту среди спасателей перенесли в другое место 08.11.2018 16:31
87,5 килограмма некачественного хлеба сняли с реализации 08.11.2018 12:29
В Бабынинском районе установили карантин по бешенству 08.11.2018 12:05
Во дворе дома в Обнинске сбили ребенка 08.11.2018 11:43
За прошедшие сутки на дорогах области пострадали пятеро и один погиб 08.11.2018 11:36
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: