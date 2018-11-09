Колхозника, выпустившего на рынок 87 тонн непроверенного зерна, наказали

Управление Россельхознадзора по Калужской области в октябре текущего года проверило колхоз в Жуковском районе на соблюдение требований к безопасности зерна, сообщила 8 ноября пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что колхоз реализовал 87 тонн пшеницы без прохождения процедуры оценки качества. Подтверждающей декларации у продавцов не имелось.
Виновное должностное лицо, выпустившее в оборот непроверенное зерно, наказано.
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