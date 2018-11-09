Колхозника, выпустившего на рынок 87 тонн непроверенного зерна, наказали

09.11.2018 08:00 254

Управление Россельхознадзора по Калужской области в октябре текущего года проверило колхоз в Жуковском районе на соблюдение требований к безопасности зерна, сообщила 8 ноября пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что колхоз реализовал 87 тонн пшеницы без прохождения процедуры оценки качества. Подтверждающей декларации у продавцов не имелось.

Виновное должностное лицо, выпустившее в оборот непроверенное зерно, наказано.