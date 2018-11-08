Калужские пригороды останутся без света 9 и 13 ноября

08.11.2018 16:40 352

9 ноября текущего года плановое отключение электроэнергии пройдет в Калуге по следующим адресам:

С 9:00 до 17:00:

д. Колюпаново (ул. Полянская),

Калашников хутор, д. Секиотово (ул. Заокская,пер. Секиотовский)

д.Косарево, д Заречье.

С 06:00 до 18:00:

д. Малые Козлы (частично),

д. Муратовка (частично).

Также 13 ноября электричества не будет с 13:00 до 18:00 в Тихоновой Пустыни на улице Центральной.