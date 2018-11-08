Соревнования по кроссфиту среди спасателей перенесли в другое место

08.11.2018 16:31 129

Как мы уже сообщали, в Калуге 9 ноября пройдут соревнования по силовому пожарно-спасательному многоборью (кроссфит) среди сотрудников подразделений пожарной охраны Калужской области.

Изначально планировалось провести их на Театральной площади, однако 8 ноября стало известно, что место и время начала поменялись.

Мероприятие пройдёт на стадионе в «Анненках», рядом с пожарно-учебной башней.

Открытие соревнований назначено на 10:30, старт первого забега - на 11:00.