На полтора миллиона рублей оштрафовал Роспотребнадзор продавцов табака

08.11.2018 21:00 108

Управление Роспотребнадзора по Калужской области в четверг, 8 ноября, рассказало, как контролирует оборот табачных изделий.

С начала года были проверены 92 торговые точки и на 65 из них выявлены нарушения, такие как отсутствия маркировки табачных изделий акцизными марками Российской Федерации, реализации их в нестационарных объектах торговли, а также несоблюдения установленных ограничений на продажу сигарет на расстоянии менее чем 100 метров от границы образовательных учреждений.

По результатам проверки специалисты Управления выписали штрафов на общую сумму 1 547 000 рублей, сообщила пресс-служба ведомства.