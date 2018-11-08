Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 08 ноября
$ 65.99 0.41
75.32 0.33
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

На полтора миллиона рублей оштрафовал Роспотребнадзор продавцов табака

08.11.2018 21:00 0 108
На полтора миллиона рублей оштрафовал Роспотребнадзор продавцов табака

Управление Роспотребнадзора по Калужской области в четверг, 8 ноября, рассказало, как контролирует оборот табачных изделий.

С начала года были проверены 92 торговые точки и на 65 из них выявлены нарушения, такие как отсутствия маркировки табачных изделий акцизными марками Российской Федерации, реализации их в нестационарных объектах  торговли, а также несоблюдения установленных ограничений на продажу сигарет на расстоянии менее чем 100 метров от границы образовательных учреждений.

По результатам проверки специалисты Управления выписали штрафов на общую сумму 1 547 000 рублей, сообщила пресс-служба ведомства.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Людиновская прокуратура заставила предпринимателя очистить лесную дорогу 08.11.2018 20:00

В Обнинске иномарка сбила пешехода 08.11.2018 18:49

В страхе потерять железного коня, алиментщик заплатил 93 000 рублей 08.11.2018 18:15

Калужане обошли москвичей на соревнованиях по плаванию 08.11.2018 17:49

Жители наукограда жалуются начальнику полиции на тараканов 08.11.2018 17:42

Калужские полицейские вспомнили погибших коллег 08.11.2018 16:54

Калужские пригороды останутся без света 9 и 13 ноября 08.11.2018 16:40

Соревнования по кроссфиту среди спасателей перенесли в другое место 08.11.2018 16:31

87,5 килограмма некачественного хлеба сняли с реализации 08.11.2018 12:29

В Бабынинском районе установили карантин по бешенству 08.11.2018 12:05


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам

«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе» для бизнеса

Анжелика Романюк возглавит объединенный бизнес ВТБ в Калужской области

«Ростелеком» предложил калужанам расширенные возможности «Умного дома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Новости партнеров

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

Бизнес-план в формате Excel: удобная работа с документом и его основные разделы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.