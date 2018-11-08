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87,5 килограмма некачественного хлеба сняли с реализации

08.11.2018 12:29 0 313
87,5 килограмма некачественного хлеба сняли с реализации

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области проверило качество и безопасность хлеба и кондитерских изделий. О результатах в ведомстве сообщили в четверг, 8 ноября.

Специалисты Управления проверили 814 проб, в том числе пробы по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям, а также пробы на наличие ГМО.

В результате забраковано и снято с реализации 52 партии мучных изделий в количестве 87,5 килограмма, сообщила пресс-служба управления.


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