87,5 килограмма некачественного хлеба сняли с реализации

08.11.2018 12:29 313

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области проверило качество и безопасность хлеба и кондитерских изделий. О результатах в ведомстве сообщили в четверг, 8 ноября.

Специалисты Управления проверили 814 проб, в том числе пробы по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям, а также пробы на наличие ГМО.

В результате забраковано и снято с реализации 52 партии мучных изделий в количестве 87,5 килограмма, сообщила пресс-служба управления.