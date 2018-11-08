Во дворе дома в Обнинске сбили ребенка

08.11.2018 11:43 408

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32-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа» совершила наезд на двухлетнюю девочку, гуляющую во дворе дома 8 по проспекту Маркса.

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