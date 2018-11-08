За прошедшие сутки на дорогах области пострадали пятеро и один погиб

08.11.2018 11:36 152

За минувшие сутки, 7 ноября, на территории Калужской области в авариях пострадали пять человек, в том числе ребенок, и один человек погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 4468 нарушений Правил дорожного движения.

12 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения, 39 автолюбителей были оштрафованы за нечитаемые номера и 11 нерадивых родителей нарушили правила перевозки детей.

Кроме того, инспекторы выявили 67 пешеходов-нарушителей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.