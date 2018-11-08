Людиновская прокуратура заставила предпринимателя очистить лесную дорогу

08.11.2018 20:00 125

Людиновская прокуратура проверила соблюдение правил пожарной безопасности на лесных дорогах, сообщила 8 ноября пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что на участке межпоселковой автомобильной дороги Носовка-Верзебнево Людиновского района в полосе отвода складируется лес, не предназначенный для обустройства автомобильной дороги и не относящийся к объектам дорожного сервиса.

Прокуроры выяснили, что лесозаготовительные работы на этой территории ведутся индивидуальным предпринимателем, вынесли ему представление и выписали штраф.