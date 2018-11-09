Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 09 ноября
$ 66.22 0.12
75.67 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Прокуратура призвала администрацию Думиничей привести в порядок кладбища

09.11.2018 07:00 0 184
Прокуратура призвала администрацию Думиничей привести в порядок кладбища

Прокуратура Думиничского района проверила районные кладбища, где выявила множественные нарушения, сообщила 8 ноября пресс-служба ведомства.

Так, территории кладбищ не огорожены, нет водоснабжения и мусорных контейнеров, зато присутствуют несанкционированные свалки. Кроме того, администрация района не озаботилась межеванием земельных участков, отведенных под погребение.

Прокуратура обязала администрацию ГП «Поселок Думиничи» установить ограждение по периметру общественных кладбищ, резервуары с технической водой, провести межевание земельного участка, занятого общественным кладбищем, ликвидировать несанкционированную свалку, оборудовать мусорные контейнеры ограждением и твердой площадкой.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Оптовые цены на бензин сильно упали в Калужской области 09.11.2018 11:36

Велосипедист в тумане попал под автомобиль 09.11.2018 10:57

Фрукты дешевеют, овощи — дорожают в области 09.11.2018 10:30

Посетитель кафе расстрелял хозяина из травмата 09.11.2018 09:44

Калужанка чуть не зарезала сожителя во время ссоры 09.11.2018 09:31

На дорогах и тротуарах скользко, предупреждает МЧС 09.11.2018 08:18

Колхозника, выпустившего на рынок 87 тонн непроверенного зерна, наказали 09.11.2018 08:00

На полтора миллиона рублей оштрафовал Роспотребнадзор продавцов табака 08.11.2018 21:00

Людиновская прокуратура заставила предпринимателя очистить лесную дорогу 08.11.2018 20:00

В Обнинске иномарка сбила пешехода 08.11.2018 18:49


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам

«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе» для бизнеса

Анжелика Романюк возглавит объединенный бизнес ВТБ в Калужской области

«Ростелеком» предложил калужанам расширенные возможности «Умного дома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Новости партнеров

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

Бизнес-план в формате Excel: удобная работа с документом и его основные разделы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.