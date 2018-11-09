Прокуратура призвала администрацию Думиничей привести в порядок кладбища

09.11.2018 07:00 184

Прокуратура Думиничского района проверила районные кладбища, где выявила множественные нарушения, сообщила 8 ноября пресс-служба ведомства.

Так, территории кладбищ не огорожены, нет водоснабжения и мусорных контейнеров, зато присутствуют несанкционированные свалки. Кроме того, администрация района не озаботилась межеванием земельных участков, отведенных под погребение.

Прокуратура обязала администрацию ГП «Поселок Думиничи» установить ограждение по периметру общественных кладбищ, резервуары с технической водой, провести межевание земельного участка, занятого общественным кладбищем, ликвидировать несанкционированную свалку, оборудовать мусорные контейнеры ограждением и твердой площадкой.