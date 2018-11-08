В Малоярославецком районе столкнулись три машины

08.11.2018 10:11 275

Сегодня, 8 ноября, около половины девятого утра в Малоярославецком районе произошла авария.

На 113 километре автодороги А-130 столкнулись три автомобиля: «Лада Калина», «Мазда» и «Хонда». В столкновении пострадали люди.

Подробности происшествия и тяжесть полученных пострадавшими травм в настоящий момент уточняются, сообщает пресс-служба регионального МЧС.