Находчивая воровка выбросила телефон в окно

08.11.2018 09:54 24

27-летняя жительница Кировского района пришла в гости к знакомому и увидела у него телефон известной марки.

После совместного распития горячительного, ненадолго оставшись наедине с приглянувшимся гаджетом, девушка выбросила его в окно. Распрощавшись с гостеприимным хозяином, находчивая гостья подобрала внизу выпавший телефон, стоимостью 9000 рублей, и отправилась домой.

Полиция вернула телефон владельцу и завела уголовное дело по факту кражи. Несмотря на раскаяние воровки, ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД области.