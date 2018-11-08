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Укравшая у подруги бабушкины серьги воровка пойдет в тюрьму на пять лет

08.11.2018 09:08 0 122
Укравшая у подруги бабушкины серьги воровка пойдет в тюрьму на пять лет

Неработающая жительница Бетлицы часто гостила у приятельницы, распивая с ней спиртные напитки.

Во время очередного застолья, гостья вызвалась принести воды и направилась на кухню, заглянув по дороге в хозяйскую спальню, где и прихватила из прикроватной тумбочки коробку с золотыми серьгами. Похитив ценные украшения, подаренные бабушкой потерпевшей, воровка как ни в чем не бывало продолжила коротать вечерок.

Хозяйка обнаружила пропажу спустя некоторое время и заявила в полицию. А обокравшаа ее гостья потратила вырученные деньги на выпивку.

Полиция завела уголовное дело по факту кражи, воровке грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД области.


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